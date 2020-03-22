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22.03.20 08:27

Президент Туркменистана поздравил главу МИД России с 70-летним юбилеем

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное послание министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову по случаю его 70-летнего юбилея.

Туркменский лидер отметил высокий профессионализм и солидный политический опыт главы МИД РФ и выразил глубокую признательность за личный вклад в развитие конструктивных отношений между Туркменистаном и РФ, а также надежду на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества, опирающегося на многолетние традиции взаимопонимания и доверия.

Глава государства пожелал Сергею Лаврову новых успехов в ответственной государственной деятельности.

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