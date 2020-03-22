Президент Туркменистана поздравил главу МИД России с 70-летним юбилеем Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное послание министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову по случаю его 70-летнего юбилея. Туркменский лидер отметил высокий профессионализм и солидный политический опыт главы МИД РФ и выразил глубокую признательность за личный вклад в развитие конструктивных отношений между Туркменистаном и РФ, а также надежду на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества, опирающегося на многолетние традиции взаимопонимания и доверия. Глава государства пожелал Сергею Лаврову новых успехов в ответственной государственной деятельности. © TURKMENISTAN.RU, 2020