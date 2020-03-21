Туркменистан закупит российские вертолеты скорой помощи

В целях систематической модернизации парка воздушных судов и обеспечения безопасности полетов Туркменистан закупит два российских вертолета скорой медицинской помощи. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает агентству «Туркменские авиалинии» заключить с публичным акционерным обществом «Казанский вертолетный завод» Республики Татарстан контракт на закупку двух вертолетов скорой медицинской помощи. В соответствии с контрактом туркменской стороной будут приобретены модели вертолетов «МИ-17-1В» и «АНСАТ», запасные части к ним, расходные материалы и необходимое оборудование. Также контракт предусматривает обучение специалистов.

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