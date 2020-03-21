Российская компания «Возрождение» построит селеотвод для защиты столицы Туркменистана Российская компания «Возрождение» построит селеотводные сооружения, защищающие Ашхабад. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Постановление главы государства разрешает мэрии Ашхабада заключить с акционерным обществом «Производственное объединение «Возрождение» (Россия) контракт на строительство с благоустройством прилегающей территории комплекса селеотводных сооружений в южной части города. Документ предписывает начать строительные работы в марте 2020 года и сдать комплекс сооружений с полной готовностью к эксплуатации в сентябре 2022 года. © TURKMENISTAN.RU, 2020