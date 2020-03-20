Туркменистан помог Ирану медицинскими средствами и продовольствием

В целях оказания гуманитарной помощи населению Ирана в связи с распространением в стране острого респираторного заболевания президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение о представлении Исламской Республики Иран гуманитарной помощи.

Документ предписывает Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Министерству торговли и внешнеэкономических связей, а также Союзу промышленников и предпринимателей безвозмездно передать соседней стране средства медицинского назначения и продовольственную продукцию.

МИД Туркменистана предписано обеспечить отправку и организованную передачу гуманитарной помощи Исламской Республике Иран. В этот же день гуманитарный груз был доставлен в провинцию Хорасан-Резави. С благодарностью принимая помощь, официальные представители провинции выразили признательность Туркменистану за акт доброй воли и гуманизма.

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