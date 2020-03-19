Президент Туркменистана провел совещание по вопросам цифровизации СМИ и документооборота

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание с вице-премьерами по культуре Бахаргуль Абдыевой и транспортно-коммуникационному сектору Байрамгелди Овезовым.

На совещании был рассмотрен ход реализации концепции развития цифровой экономики в Туркменистане в 2020–2025 годах, а также обсуждена работа по созданию электронной системы управления документооборотом и цифрвизации СМИ.

Абдыева отчиталась перед главой государства о ведущейся работе по переводу туркменских газет и журналов в электронный формат и на цифровую платформу, а также по увеличению присутствия Туркменистана в информационно-новостном сегменте Интер­нета, создании сайтов и других информационных ресурсов.

Овезов рассказал на совещании о ходе реализации концепции развития цифровой экономики, формированию электронного правительства и цифровизации отраслей народного хозяйства.

В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что перевод печатных периодических изданий в электронный формат и интернет-версии является важным направлением цифровизации туркменских СМИ. По мнению президента, эта позволит вывести туркменскую периодику на современный уровень развития.

Также глава государства поручил правительству в короткие сроки подготовить проект концепции развития системы электронного правительства. Туркменский лидер определил сроки завершения работ по переходу к цифровой системе – до октября 2020 года, особенно отметив важность создания условий для деятельности электронного правительства.

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