Президенты Туркменистана и Узбекистана обсудили партнерство двух стран в борьбе с коронавирусом

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора обсудили вопросы взаимодействия двух государств в борьбе с коронавирусом нового типа.

Стороны отметили, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает напряженность и неопределенность по всему миру, а также оказывает негативное влияние на состояние международных отношений и торговли.

Гурбангулы Бердымухамедов в этой связи подчеркнул, что Туркменистан, полностью поддерживая мировое сообщество в усилиях по борьбе с коронавирусом, со всей ответственностью подходит к решению данной проблемы и готов к тесному сотрудничеству с братским Узбекистаном в данном направлении. Бердымухамедов и Мирзиеев высказались за сложение усилий государств-соседей в противодействии эпидемии, выразив уверенность, что совместные действия будут способствовать успешному решению этой задачи.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями по ключевым направлениям туркмено-узбекского партнерства, носящего динамичный и долгосрочный характер.

В заключение Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев адресовали друг другу и народам обеих стран поздравления по случаю Международного праздника Новруз.

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