В Ашхабаде открылся форум туркменских предпринимателей

В Ашхабаде состоялось торжественное открытие выставки и конференции Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ), приуроченных к 12-летию создания предпринимательского союза.

В церемонии приняли участие члены туркменского правительства, руководители парламента, представители аккредитованного в Туркменистане дипломатического корпуса, а также главы министерств, ведомств, общественных организаций, вузов и СМИ.

Бизнес-выставка нынешнего года показывает достижения и потенциал предпринимателей страны, работающих во всех отраслях экономики. Свои стенды в выставочном зале Торгово-промышленной палаты представили более 200 экспонентов. Это индивидуальные предприятия и хозяйственные общества, специализирующиеся в АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности, строительстве, производстве стройматериалов и электрооборудования, IT-технологиях, а также в торговле, туризме, образовании, транспортной и других областях.

Продукция туркменского бизнеса широко востребована не только в Туркменистане, но и за рубежом. На реализацию экспортного потенциала предпринимателей страны нацелена деятельность торговых представительств СППТ в Китае, ОАЭ, Австрии, а также торговых домов Киргизии, Грузии, Афганистане и КНР.

Задачи, поставленные перед туркменскими бизнесменами в программе социально-экономического развития Туркменистана на 2020-2025 годы, были обсуждены в ходе конференции, состоявшейся во второй половине дня. Участники заслушали отчеты о работе СППТ и его региональных отделений, обменялись мнениями по актуальным вопросам ведения бизнеса, в том числе, определения наиболее перспективных направлений деятельности, производстве импортозамещающей продукции и увеличении объемов экспорта товаров, произведенных в Туркменистане.

В рамках форума также состоялось подведение итогов конкурса СППТ «Лучший предприниматель года» по 13 номинациям.

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