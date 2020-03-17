В Ашхабаде состоялся российско-туркменский концерт камерной музыки В Ашхабаде состоялся концерт заслуженного артиста РФ, ректора Санкт-Петербургской консерватории Алексея Васильева (виолончель) и заслуженного артиста Туркменистана Владимира Мкртумова (фортепиано). Концерт заслуженных артистов России и Туркменистана был организован Министерством культуры Туркменистана, федеральным агентством «Россотрудничество» и российским посольством в Ашхабаде. Музыканты исполнили для ашхабадской публики сочинения Людвига ван Бетховена, Альфреда Шнитке, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского. После концерта, общаясь с журналистами, Алексей Васильев сказал, что восхищен беломраморным Ашхабадом и замечательной, дружелюбной ашхабадской публикой. «Я получил большое удовольствие, выступая для этой публики. И если еще поступит предложение выступить в Ашхабаде, приеду с удовольствием», – сказал музыкант. © TURKMENISTAN.RU, 2020