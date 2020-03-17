Президент Туркменистана провел совещание с главами регионов страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание по видеосвязи с главами областных администраций и мэрии Ашхабада. В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с социально-экономическим развитием регионов и столицы, а также с ходом сезонных сельскохозяйственных работ.

Особое внимание на совещании было уделено строительству зданий и объектов, намеченных к сдаче в эксплуатацию по случаю Дня независимости (отмечается 27 сентября) и 25-й годовщины нейтралитета страны (отмечается 12 декабря). Также главы регионов доложили о ходе подготовки к мероприятиям в честь Национального праздника весны – Международного дня Новруз.

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