Очередной воинский призыв объявлен в Туркменистане

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об увольнении в запас из Вооруженных сил Туркменистана и других войск страны военнослужащих, прошедших военную службу по призыву, и очередном призыве граждан Туркменистана на военную службу.

В соответствии с документом в апреле – июне 2020 года из Вооруженных сил и других войск Туркменистана будут уволены в запас военнослужащие, прошедшие военную службу по призыву, и отслужившие установленные законом сроки.

Согласно указу, в апреле – июне 2020 года на военную службу будут призваны граждане Туркменистана, не имеющие права на отсрочку от призыва, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также граждане старшего возраста, потерявшие право на отсрочку.

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