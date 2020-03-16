На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 15 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 15 сделок на 3 миллиона 37 тысяч долларов США. В ходе торгов бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана закупили гидроочищенное дизельное топливо, технический керосин, автобензин и дизельное топливо, выработанные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, предпринимателям из ОАЭ, Турции и Афганистана были реализованы ковры ручной работы. За манатные средства коммерсанты из ОАЭ приобрели недистиллированные и сырые жирные кислоты хлопкового соапстока на сумму 5 миллионов 700 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2020