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16.03.20 09:26

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 15 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 15 сделок на 3 миллиона 37 тысяч долларов США.

В ходе торгов бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана закупили гидроочищенное дизельное топливо, технический керосин, автобензин и дизельное топливо, выработанные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

Помимо этого, предпринимателям из ОАЭ, Турции и Афганистана были реализованы ковры ручной работы.

За манатные средства коммерсанты из ОАЭ приобрели недистиллированные и сырые жирные кислоты хлопкового соапстока на сумму 5 миллионов 700 тысяч манатов.

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