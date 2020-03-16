В Туркменистане объявлен конкурс инновационных проектов

Туркменское агентство «Туркменсвязь» в соответствии с концепцией развития в Туркменистане цифровой экономики на 2019-2025 годы объявило конкурс по следующим номинациям: здравоохранение, наука и образование, промышленность, транспорт и коммуникации, сфера услуг, средний и малый бизнес, а также «умный город».

В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, имеющие готовое программное обеспечение и инновационные разработки согласно номинациям.

Окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе – 1 октября 2020 года. Итоги конкурса намечено подвести осенью этого года в ходе международной выставки «Туркментел-2020».

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