Парламент Туркменистана принял ряд новых законов

Меджлис (парламент) Туркменистана в ходе шестого созыва принял ряд новых законов и нормативно-правовых актов.

В частности, депутаты приняли законы «Об электронном документе, электронном документообороте и цифровых услугах», «Об экологической информации» и «Об учреждении юбилейной медали «К 25-летию нейтралитета Туркменистана». Также на парламентской сессии были приняты законы о внесении изменений и дополнений в законодательство страны.

Наряду с этим на заседании были приняты постановление Меджлиса о ратификации соглашения между Туркменистаном и Сингапуром об избежании двойного налогообложения на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов, а также план законотворческой деятельности Меджлиса на 2020 год.

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