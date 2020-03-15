Туркменистан и ООН подписали рамочную программу сотрудничества в области устойчивого развития

В Ашхабаде состоялась церемония подписания рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между правительством Туркменистана и ООН на 2021-2025 годы.

В мероприятии приняли участие руководители и представители Меджлиса (парламента), ряда министерств и ведомств, Института государства, права и демократии, а также представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане.

Подписанный документ призван способствовать активизации взаимодействия между Туркменистаном и ООН по различным направлениям, включая поддержание экономической стабильности и роста, защиту социальных прав населения, совершенствование системы здравоохранения и сохранение экологического баланса.

В ходе встречи было подчеркнуто значение рамочной программы в свете взаимодействия Туркменистана и ООН, отвечающего интересам благополучия и устойчивого развития в региональном и глобальном измерениях.

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