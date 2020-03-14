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14.03.20 10:58

Президент Туркменистана утвердил состав туркмено-азербайджанской межправительственной комиссии

Президент Гурбанулы Бердымухамедов на заседании правительства по видеосвязи подписал постановление, утвердив состав Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству с туркменской стороны.

Глава государства назначил сопредседателем комиссии вице-премьера Чары Гылыджова, курирующего в туркменском правительстве торговый комплекс и развитие частного предпринимательства.  

Подписывая документ, глава государства отметил, что народы Туркменистана и Азербайджана на протяжении веков объединяют крепкие отношения дружбы и добрососедства, общность истории, культурных и духовных ценностей. Туркменский лидер подчеркнул, что в настоящее время два государства обладают огромными ресурсами, экономическим и транспортно-коммуникационным потенциалом, реализация которого отвечает не только национальным интересам двух стран, но и целям регионального и глобального устойчивого развития.

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