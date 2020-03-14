Минздрав Туркменистана закупит медицинское оборудование для лечебных центров страны

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, в целях оснащения учреждений здравоохранения современным оборудованием и повышения качества услуг, оказываемых населению, закупит медицинское оборудование для лечебных центров страны. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Минздраву страны заключить с иностранными компаниями контракт на закупку медицинского и технического оборудования, запасных частей к ним, расходных медицинских и иных материалов. Согласно постановлению главы государства, эти закупки предназначены для Международного медицинского диагностического центра, Международного центра внутренних болезней и Международного центра «Ене мяхри» («Материнская нежность»).

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