Частная компания построит в Ашхабаде комплекс зданий Академии госслужбы

В Ашхабаде будет построен комплекс зданий Академии государственной службы при президенте Туркменистана. Соответствующее постановление, в целях подготовки государственных служащих и повышения их квалификации, подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает столичной мэрии заключить с индивидуальным предприятием «Байлы-Гурлушык» контракт на проектирование и строительство этого комплекса вдоль улицы Героглы, с благоустройством прилегающей территории.

Постановление главы государства предписывает начать строительные работы в марте 2020 года и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в июне 2022-го.

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