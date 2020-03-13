Президент Туркменистана проинспектировал ход индустриализации Лебапского велаята

Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Лебапский велаят (область), где ознакомился c промышленным развитием региона.

В Койтендагском этрапе, где расположен Гарлыкский горно-обогатительный комплекс и цементный завод, глава государства ознакомился с проектами промышленных предприятий, запланированных к строительству в 2020-2023 годах, а также зданий различного назначения, сдача в эксплуатацию которых приурочена к 25-летию нейтралитета.

На совещании вице-премьер Шамухаммед Дурдылыев, курирующий строительный комплекс, доложил о том, что в целях увеличения мощности Лебапского цементного завода до 1 миллиона тонн в год намечено строительство его второй очереди. Вице-премьер также сообщил об объявлении международного тендера на возведение нового цементного завода в Лебапском велаяте.

В этой связи глава государства подчеркнул, что успешная стратегия развития регионов является ключевой составляющей устойчивого развития государства. Туркменский лидер отметил, что в центре постоянного внимания руководителей должны находиться вопросы создания новых рабочих мест и повышения социально-бытового уровня жизни народа. Также Гурбангулы Бердымухамедов заслушал информацию о проектах, подготовленных туркменскими предпринимателями.

Особое внимание на совещании было уделено положению дел на Гарлыкском горно-обогатительном комплексе по производству калийных удобрений. Президент Туркменистана выразил крайнее недовольство состоянием этого промышленного предприятия, его нерентабельной работой и другими недостатками. «Все это – следствие отсутствия должного, ответственного подхода к реализации данного проекта со стороны подрядчика», – сказал глава государства.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство работой, проводимой государственным концерном «Туркменхимия» и объявил председателю концерна Ныязлы Ныязлыеву строгий выговор с последним предупреждением.

Комбинат по добыче и обогащению калия был построен белорусским ОАО «Белгорхимпром» по заказу госконцерна «Туркменхимия». Проект был призван открыть новую веху в индустриальном развитии Туркменистана и способствовать освоению колоссальных сырьевых ресурсов страны.

«Но реализация проекта была затянута подрядчиком, с большим отставанием от графика велось сооружение производственных объектов комплекса, неоднократно переносились сроки его сдачи в эксплуатацию, некачественно выполнялись строительные и другие, предусмотренные контрактом, работы», – подчеркнул туркменский лидер.

Формулируя задачи по исправлению сложившейся на предприятии ситуации, президент Туркменистана потребовал, прежде всего, грамотно управлять комплексом.

По словам туркменского лидера, это предприятие должно не только выйти на проектную мощность, но стать основой развития новой для туркменской экономики, горнорудной промышленности.

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