Президент Туркменистана посетил Азербайджанский национальный музей ковра

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе официального визита в Баку посетил Азербайджанский национальный музей ковра.

В настоящее время в выставочных залах и фондах музея хранится более 14 тысяч экспонатов, которые охватывают период от бронзового века до наших дней. Это редкие и особо ценные ковры и ковровые изделия с национальными орнаментами и сюжетами, характерными для региональных школ ковроткачества Азербайджана. Помимо этого, экспозиция включает ювелирные украшения, одежду, вышивки, современные филигранные работы из стекла, дерева, войлока.

Как и в Туркменистане, ковроткачество на азербайджанской земле зародилось в глубокой древности, что доказано многими археологическими исследованиями. В ноябре 2010 года искусство ткачества азербайджанских ковров было внесено в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества. В этот список в 2019 году были занесены и традиции туркменского ковроделия.

Ознакомившись с экспонатами музея, Гурбангулы Бердымухамедов отметил схожесть традиций ковроткачества туркмен и азербайджанцев, общность техники изготовления и композиционных приёмов, и в то же время – уникальные особенности, сложившиеся за многие века развития этого искусства.

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