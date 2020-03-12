|12.03.20 10:11
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Президент Туркменистана почтил память отца и матери президента Азербайджана и посетил Мемориал шехидов
Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе официального визита в Азербайджан почтил память общенационального лидера Азербайджанской Республики Гейдара Алиева. Глава государства возложил венок к мавзолею – месту упокоения первого президента выдающегося политического деятеля Азербайджана.
Затем глава Туркменистана почтил память матери президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, возложив цветы к месту её упокоения.
Также туркменский лидер посетил Мемориал шехидов. Отдавая дань памяти народным героям, павшим за свободу и независимость Азербайджана, президент Гурбангулы Бердымухамедов возложил венок к мемориалу.
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