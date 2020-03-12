Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
12.03.20 09:41

Президент Туркменистана провел переговоры с премьер-министром Азербайджана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в Баку с официальным визитом, провёл встречу с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым.

В ходе встречи состоялось обсуждение ключевых направлений и перспектив двустороннего сотрудничества в сфере экономики. Стороны отметили большой потенциал двустороннего взаимодействия в торгово-экономической области, в создании транспортно-коммуникационных коридоров Север – Юг и Восток – Запад, а также организации долгосрочных поставок энергоносителей на Евразийском континенте.

Гурбангулы Бердымухамедов и Али Асадов также подчеркнули большие перспективы туркмено-азербайджанского сотрудничества в реализации совместных проектов в области науки,  образования, туризма и спорта.

© TURKMENISTAN.RU, 2020
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2020 Turkmenistan.ru