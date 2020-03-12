В Баку состоялись туркмено-азербайджанские переговоры на высшем уровне

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках официального визита в Азербайджанскую Республику провел в Баку переговоры с президентом Ильхамом Алиевым.

Бердымухамедов и Алиев провели встречи один на один и в расширенном составе делегаций в резиденции главы Азербайджана дворце «Загульба».

Стороны обсудили вопросы региональной и международной политики, представляющие взаимный интерес, расширение взаимодействия в торгово-экономической сфере, транспортное и энергетическое сотрудничество, а также партнерство в культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание стороны уделили обсуждению вопросов каспийской проблематики.

В ходе переговоров было подчеркнуто, что в сфере международного энергетического сотрудничества Туркменистан и Азербайджан выступают за создание сбалансированной, многовариантной системы поставок энергоносителей на европейские рынки, основанной на диверсификации маршрутов, ясных и прозрачных схемах их функционирования, гарантиях надежности, безопасности и учете многосторонних интересов.

В целях наращивания торгово-экономического сотрудничества Гурбангулы Бердымухамедов предложил предметно рассмотреть вопрос об учреждении Торгового дома Туркменистана в Баку и, соответственно, Торгового дома Азербайджана в Ашхабаде.

На встрече была отмечена действенная роль межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии, являющейся платформой для обмена мнениями между представителями деловых кругов и государственных секторов экономики двух стран.

Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Ильхама Алиева принять участие в торжествах, посвященных 25-летию нейтрального статуса Туркменистана, в том числе в международной конференции «Политика нейтралитета и её роль в обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития», которая состоится в Ашхабаде в декабре нынешнего года.

Также туркменский лидер пригласил президента Азербайджана посетить Туркменистан с визитом в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято, сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Гурбангулы Бердымухамедова и весь туркменский народ с отмечаемой в нынешнем году 25-й годовщиной нейтралитета Туркменистана. Он подчеркнул, что туркменский нейтралитет выступает действенным, позитивным фактором стабильности и устойчивого развития в регионе.

По окончании переговоров, состоялась церемония подписания двусторонних документов. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания, в области миграции, о взаимном выделении земельных участков для размещения посольства Туркменистана в Азербайджане и посольства Азербайджана в Туркменистане.

Также были подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области библиотечного дела, в сфере информационно-коммуникационных технологий, земельного кадастра, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, управления и приватизации государственного имущества и т. д.

Под аплодисменты присутствующих президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев поставили свои подписи под совместным заявлением. По завершении церемонии подписания документов лидеры двух стран выступили с обращением к представителям средств массовой информации.

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