Госконцерн «Туркменгаз» заключил договор о продаже 1 миллиона тонн серы компаниям из Марокко и ОАЭ

Государственный концерн «Туркменгаз» заключил договор с компаниями из Королевства Марокко и Объединенных Арабских Эмиратов о продаже 1 миллиона тонн серы. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, об этом на заседании правительства по видеосвязи сообщил вице-премьер, глава МИД Туркменистане Рашид Мередов.

Документ был подписан в ходе рабочего визита руководителя туркменского внешнеполитического ведомства и государственного министра – председателя государственного концерна «Туркменгаз» Мырата Арчаева в Королевство Марокко.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал высокую оценку соглашению, отметив важность документа для дальнейшего укрепления сотрудничества между странами, расширения взаимовыгодных связей и активизации межгосударственного политического и экономического партнерства.

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