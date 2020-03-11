Начался официальный визит президента Туркменистана в Азербайджанскую Республику

Начался официальный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджанскую Республику по приглашению его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева.

В рамках нынешней встречи в Баку лидеры двух государств обменяются мнениями по ключевым аспектам туркмено-азербайджанских отношений, а также вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес.

Ожидается, что особое внимание будет уделено диверсификации торгово-экономических связей. Выгодное географическое положение двух государств-соседей создает благоприятные предпосылки для реализации проектов по формированию трансконтинентальных транспортных коридоров, связывающих Европу и Азию и обеспечивающих выгодные сухопутные и морские маршруты транспортировки грузов.

Стороны также обсудят вопросы взаимодействия в топливно-энергетической сфере и каспийскую проблематику.

По итогам туркмено-азербайджанских переговоров на высшем уровне намечено подписать пакет двусторонних документов, который будет способствовать расширению партнерства между Туркменистаном и Азербайджаном.

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