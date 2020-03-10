В Туркменистане будет проведен аукцион по продаже объектов госсобственности

Министерство финансов и экономики Туркменистана в соответствии с законодательством Туркменистана о приватизации объявляет о проведении аукциона по продаже объектов государственной собственности.

К участию в аукционе допускаются граждане Туркменистана и иностранных государств, а также туркменские негосударственные юридические лица и юридические лица зарубежных стран, подавшие заявку по установленной форме, внесшие задаток, специальный сбор и прошедшие регистрацию для участия в аукционе.

Иностранные юридические лица, международные организации, их постоянные представительства и филиалы в Туркменистане могут участвовать в приватизации государственного имущества только при наличии заключения Агентства по защите экономики от рисков при министерстве финансов и экономики Туркменистана.

На аукционную продажу будут выставлены объекты министерства строительства и архитектуры, министерства торговли и внешнеэкономических связей, министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды и других ведомств. Это, расположенные в различных регионах страны, торговые и сервисные предприятия, производственные цеха, животноводческие фермы и т. д.

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