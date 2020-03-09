На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 196 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 196 сделок на 5 миллионов 118 тысяч долларов США.

В ходе торгов бизнесмены из Афганистана закупили базовое масло, выработанное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, и сжиженный газ (госконцерн «Туркменгаз»).

Помимо этого, коммерсантам из ОАЭ и Узбекистана были реализованы хлопчатобумажная пряжа и бесцветное листовое стекло. За манатные средства представители деловых кругов из ОАЭ также приобрели хлопчатобумажную пряжу на сумму 1 миллион 610 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полипропилен, нефтяной битум, полиэтилен высокой плотности, ковры ручной работы и хлопок-волокно. Общая сумма сделок составила 59 миллионов 339 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2020