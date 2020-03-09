В Вене обсудили вклад Туркменистана в борьбу с незаконным оборотом наркотиков

На полях 63-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам и преступности в Вене по инициативе Туркменистана состоялась параллельная встреча на тему «Укрепление регионального трансграничного сотрудничества в Центральной Азии с целью предотвращения незаконного оборота наркотиков на новых торговых и транзитных коридорах».

Это мероприятие было организовано в сотрудничестве с Управлением ООН по наркотикам и борьбе с организованной преступностью, а также в сотрудничестве с представительством Узбекистана. Участники встречи положительно оценили вклад Туркменистана в активное продвижение международного и регионального взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в рамках совместных проектов и программ, реализуемых в Центрально-Азиатском регионе по линии международных структур.

Туркменская сторона проинформировала участников о мерах, предпринимаемых правительством страны в борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

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