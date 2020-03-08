В Туркменистане 21 марта пройдет всенародная экологическая акция

В Туркменистане всенародная акция по посадке деревьев назначена на 21 марта. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление в целях создания в стране лесных зон подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает министерствам, ведомствам, областным администрациям и мэрии Ашхабада провести в стране 21 марта 2020 года всенародную акцию по посадке деревьев.

Согласно ранее подписному главой государства постановлению, в 2020 году в Туркменистане будет высажено 10 миллионов саженцев деревьев и кустарников.

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