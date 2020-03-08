В Ашхабаде состоялось чествование многодетных матерей

В Центре общественных организаций Туркменистана состоялась церемония чествования многодетных матерей в честь Международного женского дня 8 Марта. Указом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 258 женщинам, у которых восемь и более детей, присвоено почетное звание «Ене мяхри» («Материнская нежность»).

В праздничном мероприятии приняли участие руководитель Меджлиса (парламент), представители государственных структур, общественных организаций, а также старейшины, предприниматели, студенческая молодежь и журналисты.

Участники встречи подчеркивали, что сегодня представительницы прекрасной половины туркменского общества занимают высокие посты в правительстве, госструктурах и общественных организациях, успешно работают во всех отраслях экономики, внося достойный вклад в развитие страны.

Особая забота государства – улучшение жилищно-бытовых условий жителей страны и особенно многодетных семей. По случаю Международного женского дня многодетным мамам были вручены ключи от новых просторных квартир в доме повышенной комфортности в жилом массиве Мир-7.

В преддверии 8 Марта праздничные мероприятия прошли по всей стране. В министерствах, ведомствах, учреждениях и организациях, на предприятиях всех форм собственности прошли церемонии вручения женщинам денежных подарков от имени президента Туркменистана. А в Государственном культурном центре Туркменистана состоялся праздничный концерт мастеров искусств страны.

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