Туркменистан купит 400 автобусов производства Hyundai Туркменистан купит 400 внутригородских автобусов марки «Hyundai All New Super Aero City». Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документ разрешает агентству «Туркменавтоулаглары» («Туркменавтотранспорт») заключить контракт с корпорацией Hyundai на закупку 400 внутригородских автобусов марки «Hyundai All New Super Aero City», а также запасных частей и расходных материалов для них. Согласно постановлению главы государства, южнокорейские автобусы приобретаются в целях успешного решения задач по дальнейшему повышению качества автотранспортных услуг, оказываемых населению. © TURKMENISTAN.RU, 2020