В Туркменистане в честь 8 Марта перенесли выходной день

В Туркменистане в честь Международного женского дня 8 Марта перенесли выходной. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующий указ на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает в целях создания благоприятных условий для торжественного празднования 8 Марта и хорошего отдыха населения страны, а также в соответствии с частью 2 статьи 81 Трудового кодекса Туркменистана перенести выходной день с 8 марта 2020 года на 9 марта 2020 года – понедельник.

Всем учреждениям, предприятиям и организациям независимо от форм собственности поручено обеспечить исполнение данного указа.

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