Главы МИД Туркменистана и госконцерна «Туркменгаз» провели переговоры в Марокко

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и государственный министр – председатель госконцерна «Туркменгаз» Мырат Арчаев провели переговоры в Королевство Марокко.

В ходе визита туркменская делегация встретилась с премьер-министром Марокко Саадеддином Османи. Стороны обсудили возможности развития туркмено-марокканских отношений в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. В ходе встречи стороны подчеркнули схожесть позиций в деле поддержания мира, стабильности и безопасности.

Туркменская делегация приняла участие в политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Марокко. В начале переговоров Рашид Мередов вручил главе МИД Марокко Нассеру Бурита приглашение от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова королю Марокко Мухаммеду VI принять участие в мероприятиях в честь 25-летия нейтралитета Туркменистана, намеченных на декабрь текущего года.

В ходе межмидовских консультаций стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в рамках международных организаций, в частности, ООН и ОИС. Дипломаты также рассмотрели возможности развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. В частности, состоялся обмен мнениями относительно возможностей увеличения двустороннего товарооборота, организации совместных бизнес-форумов, а также проведения культурных мероприятий, включая организацию дней культуры. В рамках консультаций стороны подписали ряд двусторонних документов, призванных способствовать дальнейшему укреплению отношений между государствами.

В ходе визита также состоялись встречи туркменской делегации с председателем Палаты представителей парламента Марокко Хабибом Эль Малики, председателем Палаты советников парламента страны Хакимом Беншамашем, министром экономики, финансов и административных реформ Мохамедом Беншаабуном, а также представителями марокканского бизнеса.

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