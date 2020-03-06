В МИД Туркменистана состоялся брифинг по ситуации в стране с COVID-19

В МИД Туркменистана состоялся брифинг с участием глав и представителей дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Ашхабаде.

В ходе брифинга замминистра иностранных дел Вепа Хаджиев и министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов рассказали о принимаемых в стране мерах для предотвращения проникновения на территорию Туркменистана особо опасных инфекционных заболеваний, в частности, коронавируса COVID-19.

Было отмечено, что в стране в соответствии с рекомендациями ВОЗ и с учетом национального законодательства предпринимаются необходимые меры по профилактике опасных инфекционных заболеваний. В частности, отмечалось, что в январе текущего года в стране была создана Чрезвычайная комиссия по борьбе с распространением болезней и приняты меры по обеспечению медучреждений необходимыми медикаментами и средствами медицинского назначения. Также участники брифинга были проинформированы о том, что правительство Туркменистана предпринимает меры для эффективного функционирования автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта.

На встрече было заявлено, что ни одного случая заболевания или подозрения на коронавирус в Туркменистане не зафиксировано.

© TURKMENISTAN.RU, 2020