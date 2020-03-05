Министерство обороны Туркменистана провело творческий конкурс среди женщин-военнослужащих

Министерство обороны Туркменистана в честь Международного женского дня 8 Марта провело творческий конкурс среди женщин-военнослужащих «Merdanalygyň nusgasy siz, zenanlar!» («Женщины, вы пример доблести!»). Финальный этап конкурса, цель которого – поощрить и поздравить с праздником прекрасную половину туркменского военного ведомства, состоялся в культурном центре Военного института.

Решением жюри первого места в конкурсе была удостоена старшина Гульбахар Гурбанмырадова. Второе место было присуждено старшине Сяхре Халмамедовой. А третье место разделили между собой капитаны Айна Хайдарова и Лачин Меджидова. Победительницам творческого состязания и его активным участницам были вручены почетные грамоты и ценные подарки.

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