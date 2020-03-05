Президент Туркменистана провел заседание Государственного совета безопасности страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности Туркменистана, на котором были рассмотрены итоги работы военных и правоохранительных ведомств за два месяца текущего года.

В частности, на заседании были обсуждены задачи по укреплению обороноспособности государства, совершенствования законодательства, профилактике правонарушений, предупреждению дорожно-транспортных происшествий, обеспечению пожарной безопасности, укрепления кадрового потенциала ведомств и т.д.

Особое внимание на заседании туркменского Совбеза было уделено решению социально-бытовых вопросов жизни сотрудников силовых ведомств.

Подводя итоги заседания, глава государства подчеркнул, что Туркменистан привержен принципам позитивного нейтралитета и неукоснительно придерживается положений военной доктрины, носящей исключительно оборонительный характер. Туркменский лидер поручил руководителям военных и правоохранительных ведомств уделить главное внимание модернизации материально-технической базы силовых структур страны.

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