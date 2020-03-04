В столице Туркменистана обсуждают вопросы взаимодействия государственной власти и СМИ

В Ашхабаде начал работу двухдневный семинар, посвященный вопросам эффективного взаимодействия между государственными учреждениями и СМИ. Встреча организована Центром ОБСЕ в Ашхабаде.

В семинаре принимают участие представители Меджлиса (парламента) Туркменистана, ряда министерств и ведомств страны, в том числе Государственного информационного агентства Туркменистана (ТДХ), Госкомитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, а также государственных и независимых СМИ.

С помощью международных экспертов из Великобритании и Польши участники обсуждают широкий круг вопросов, включая роль пресс-служб в цифровую эпоху, онлайн-инструменты информирования общественности, особенности коммуникационных стратегий госорганов и другие вопросы информационно-новостной работы.

На открытии семинара глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд отметила актуальность данного тренинга с точки зрения перехода туркменских СМИ на цифровую систему развития, включая создание новых и совершенствование действующих правительственных веб-сайтов.

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