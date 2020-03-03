Делегация вузов Туркменистана приняла участие в семинаре во Франции

Делегация преподавателей ряда вузов Туркменистана приняла участие в семинаре «Управление кризисом и риском в инженерии транспортного сервиса» в Политехническом университете «О-де-Франс» во французском городе Валансьене.

В ходе семинара, являющегося частью программы Евросоюза «Erasmus+», преподаватели туркменских вузов были ознакомлены с рядом новых дисциплин, которые планируется включить в учебную программу вузов, объединенных данной программой. Еще одним результатом станет учебник, который разрабатывается вузовскими преподавателями из Украины, Туркменистана и Азербайджана.

Политехнический университет «О-де-Франс» не случайно выбран местом проведения семинара. Он входит в группу европейских партнеров данного проекта наряду с Технологическим университетом Варшавы и Техническим университетом Берлина. В число ближайших задач всех участников проекта входит разработка учебных планов и программ по ряду дисциплин и других целевых методических материалов.

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