На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 49 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 49 сделок на 1 миллион 266 тысяч долларов США. В ходе торгов предпринимателям из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Пакистана, Азербайджана и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, пряжа и ткань хлопчатобумажные. За манатные средства бизнесмены из Великобритании, ОАЭ, Китая и Пакистана приобрели пряжу хлопчатобумажную на 4 миллиона 528 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз») и ковровые изделия. Общая сумма сделок составила свыше 59 миллионов манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2020