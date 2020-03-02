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02.03.20 08:23

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 49 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 49 сделок на 1 миллион 266 тысяч долларов США.

В ходе торгов предпринимателям из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Пакистана, Азербайджана и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, пряжа и ткань хлопчатобумажные.

За манатные средства бизнесмены из Великобритании, ОАЭ, Китая и Пакистана приобрели пряжу хлопчатобумажную на 4 миллиона 528 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз») и ковровые изделия. Общая сумма сделок составила свыше 59 миллионов манатов.

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