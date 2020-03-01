В Дохе состоялись туркмено-катарские политические консультации В столице Катара Дохе состоялась встреча вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с вице-премьером, министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани. В ходе встречи стороны обсудили спектр вопросов развития двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание подготовке к очередному заседанию совместной Межправительственной туркмено-катарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В ходе консультаций были также затронуты вопросы, касающиеся дальнейшего расширения двустороннего экономического сотрудничества. В этой связи катарская сторона выразила заинтересованность в реализации крупных проектов в Туркменистане. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной проблематики, представляющей взаимный интерес. © TURKMENISTAN.RU, 2020