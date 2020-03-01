|01.03.20 08:20
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В Дохе состоялись туркмено-катарские политические консультации
В столице Катара Дохе состоялась встреча вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с вице-премьером, министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани.
В ходе встречи стороны обсудили спектр вопросов развития двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание подготовке к очередному заседанию совместной Межправительственной туркмено-катарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
В ходе консультаций были также затронуты вопросы, касающиеся дальнейшего расширения двустороннего экономического сотрудничества. В этой связи катарская сторона выразила заинтересованность в реализации крупных проектов в Туркменистане. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной проблематики, представляющей взаимный интерес.
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