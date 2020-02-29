Президент Туркменистана посетил Марыйскую мечеть и провел выездное заседание правительства

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочей поездки в Марыйский велаят (область) посетил мечеть «Гурбангулы хаджи» и провел выездное заседание правительства.

Главная мечеть региона была возведена в 2009 году при содействии главы государства, откликнувшегося на просьбу жителей велаята и выделившего средства из благотворительного фонда президента Туркменистана.

Здесь глава государства побеседовал со старейшинами и принял участие в садака (жертвоприношении), которое было проведено за счет авторских гонораров президента, полученных за изданные книги.

Туркменский лидер выступил на ритуальном обеде с короткой речью, где отметил работу земледельцев и животноводов области, вносящих достойный вклад в процветание страны и повышение благосостояния народа.

Затем глава государства в рамках рабочей поездки в Марыйский велаят провел выездное заседание Кабинета министров с участием председателя Меджлиса (парламента), заместителей председателя правительства и глав областных администраций. На заседании были рассмотрены ход проведения сельскохозяйственных работ в регионах страны и реализации программы социально-экономического развития Туркменистана на 2020-2025 годы.

По итогам заседания президента подписал два постановления, утвердив состав комитета по международным премиям имени Махтумкули, перечень товаров, облагаемых таможенными пошлинами при ввозе на территорию Туркменистана и вывозе с территории страны, а также размеры таможенных пошлин.

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