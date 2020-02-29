В Туркменистане до конца этого года будет создан электронный документооборот

В Туркменистане в течение 2020 года намечено создать электронный документооборот. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает министерствам, ведомствам, областным администрациям, мэрии Ашхабада, учреждениям, предприятиям и организациям вне зависимости от организационно-правовой формы, а также индивидуальным предпринимателям – физическим лицам, обеспечить создание и ввод в действие в установленном порядке системы электронного документооборота и веб-сайтов.

В соответствии с документом предписано начать работы в марте 2020 года и ввести в действие систему электронного документооборота и веб-сайты до января 2021 года.

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