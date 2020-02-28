В Ашхабаде состоялся туркмено-афганский бизнес-форум

В МИД Туркменистана состоялся туркмено-афганский бизнес-форум. С туркменской стороны в форуме приняли участие руководители и представители ряда министерств, ведомств, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, а также Торгово-промышленной палаты страны. В состав делегации Афганистана вошли специалисты торгово-экономического отрасли и частные предприниматели.

В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия. В частности, были рассмотрены возможности увеличения ассортимента импорта и экспорта товаров между двумя странами, расширение инвестиций, упрощение торговых процедур, а также установление прямых контактов между деловыми кругами.

Стороны выразили намерение активизировать торговые связи в сфере энергетики, транспорта, коммуникаций и промышленности. Участники встречи договорились продолжать регулярные переговоры по расширению торгово-экономического взаимодействия.

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