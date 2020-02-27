|27.02.20 09:57
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Президент Туркменистана провел совещание по вопросам государственной молодежной политики
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание по вопросам реализации государственной молодежной политики. Во встрече приняли участие руководители Меджлиса (парламента), правительства, Министерства образования Туркменистана, Национального центра профсоюзов, центрального совета Союза женщин и центрального совета Молодежной организации имени Махтумкули.
На совещании были обсуждены задачи органов власти, связанные с учебой, трудовой деятельностью и отдыхом молодежи. Была отмечена необходимость воспитания подрастающего поколения на основе национальных духовных ценностей и традиций.
Президент Туркменистана в этой связи поручил участникам совещания уделять главное внимание в работе вопросам укрепления принципов здорового образа жизни и повышения правового статуса семьи.
По словам Гурбангулы Бердымухамедова, следует выявлять молодежь, интересующуюся наукой, высокими технологиями, стремящуюся к получению современного образования, и создавать условия для реализации их способностей. В частности, туркменский лидер рекомендовал широко проводить работы, связанные с организацией профессиональных конкурсов среди молодежи.
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