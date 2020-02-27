Посол Казахстана провел встречи в Министерстве образования и в Мининистерстве культуры Туркменистана

Посол Казахстана в Ашхабаде Еркебулан Сапиев повел переговоры в Министерстве образования и в Министерстве культуры Туркменистана.

В ходе встречи с министром образования Туркменистана Мамедмурадом Гельдыниязовым казахский полпред обсудил вопросы цифровизации образования и обмена опытом в этой сфере между преподавателями и студентами двух стран, а также вопросы участия в школьных и студенческих международных олимпиадах и заключения соглашений по сотрудничеству между вузами двух государств.

Посол Казахстана и министр культуры Туркменистана Атагелди Шамырадов обсудили вопросы проведения в 2020 году двусторонних культурных мероприятий, в том числе Дней культуры Туркменистана в Казахстане, а также развития договорно-правовой базы культурного взаимодействия между двумя странами.

Еркебулан Сапиев проинформировал собеседников о юбилейных государственных мероприятиях, запланированных к проведению в 2020 году в Казахстане. В частности, дипломат сообщил о планах казахской стороны масштабно отметить две юбилейные даты: 1150-летие со дня рождения восточного философа, ученого и мыслителя Аль-Фараби и 175-летие со дня рождения казахского просветителя и поэта Абая Кунанбаева. Посол пригласил туркменскую сторону принять участие в праздновании этих юбилейных дат.

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