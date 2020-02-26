Президент Туркменистана провел совещание по вопросам профилактики коронавируса

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание по вопросам профилактики пневмонии, вызываемой новым коронавирусом COVID-19. В совещании приняли участие вице-премьер, председатель Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней Пурли Агамырадов, министр здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммет Аманнепесов.

Как сообщил вице-премьер Агамырадов, в стране введены соответствующий контроль и карантин прибывающих из-за рубежа туркменских граждан. Ограничен, за исключением служебной необходимости, их выезд в государства, где зарегистрированы очаги этого заболевания. Также усилен контроль в связи с въездом граждан из этих стран в Туркменистан. Они находятся под пристальным наблюдением врачей, а карантин осуществляется в специализированных медучреждениях, обеспеченных необходимым оборудованием и медикаментами.

В международных аэропортах Туркменистана, во всех пограничных зонах, на морских, автомобильных и железнодорожных путях, в санитарно-карантинных пунктах и отделениях осуществляется круглосуточное дежурство, где с помощью современного специализированного оборудования проводится медицинский осмотр. Также усилен контроль над ввозом продуктов питания, товаров народного потребления, доставляемых из-за рубежа.

Затем с отчетом выступил министр здравоохранения и медицинской промышленности Аманнепесов. Он сообщил, что обеспечен контроль на всех видах транспорта, на таможенных пунктах, где усилены меры по проверке грузов и санобработке транспортных средств.

По словам министра, продолжается профилактическая вакцинация населения против сезонных острых респираторных заболеваний, составляются ежедневные отчеты об эпидемиологической ситуации в регионах и столице, а также анализируются данные Всемирной организации здравоохранения. Президент Гурбангулы Бердымухамедов в этой связи отметил, что нужно тщательно анализировать все поступающие сведения, предусматривать возможные проявления инфекционных заболеваний и меры оперативного реагирования в случае необходимости.

Подводя итоги совещания, президент подчеркнул, что благодаря своевременно принятым мерам и четкой координации работы соответствующих ведомств в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом или подозрения на него.

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