В Дубае стартовало международное роуд–шоу «Нефть и газ Туркменистана - 2020»

В Дубае состоялось открытие международного роуд-шоу «Нефть и газ Туркменистана – 2020». Презентация туркменского нефтегазового потенциала, посвященная 25-летию нейтралитета страны, организована государственными концернами «Туркменгаз», «Туркменнефть», государственной корпорацией «Туркменгеология» в партнерстве с компанией «Туркмен форум». Во встрече принимают участие представители более 100 нефтегазовых, сервисных и консалтинговых компаний из более чем 40 стран мира.

В первый день работы форума состоялась конференция «ТАПИ – газопровод мира и сотрудничества». Открывая ее, советник президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаев подчеркнул значение инициатив Ашхабада, направленных на формирование глобальной архитектуры энергетической безопасности, объединение усилий мирового сообщества в решении энергетических вопросов, актуальных для всего мира. Также он рассказал о ходе реализации масштабных нефтегазовых проектов, в числе которых строительство газопровода ТАПИ, призванного придать мощный импульс социально-экономическому развитию Центральной и Южной Азии, а также содействовать укреплению мира и стабильности в регионе.

Для участников форума был продемонстрирован видеофильм о достижениях туркменской, нефтегазовой отрасли и опыте сотрудничества с иностранными компаниями.

Конференция «ТАПИ – газопровод мира и сотрудничества», а также сессии роуд-шоу «Развитие газохимической и нефтеперерабатывающей отрасли Туркменистана», «Индустриализация – основной фактор диверсификации экономики» и «Освоение туркменского шельфа Каспийского моря и привлечение инвестиций» вызвали большой интерес участников.

В рамках форума также состоялся круглый стол с участием руководства нефтегазового комплекса Туркменистана и представителей иностранных компаний, в ходе которого были обсуждены перспективы взаимодействия в ведущей отрасли туркменской экономики.

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