На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 42 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 42 сделки на 65 миллионов 141 тысячу долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, Великобритании, ОАЭ, Турции и Афганистана закупили нефтяной кокс, базовое масло и автобензин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полиэтилен высокой плотности и техническая сера (ГК «Туркменгаз») стали предметом сделок бизнесменов из России, Узбекистана и Афганистана, а пластиковая тара – представителей деловых кругов ОАЭ.

Помимо этого, коммерсантам из России, США, ОАЭ, Турции, Сербии, Киргизии и Эстонии были реализованы экстракт солодкового корня, хлопчатобумажная пряжа, мебельная вата.

За манатные средства предприниматели Великобритании, ОАЭ, Казахстана и Китая приобрели хлопчатобумажную пряжу на сумму около 4 миллионов манатов.

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