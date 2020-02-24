|24.02.20 09:11
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 42 сделки
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 42 сделки на 65 миллионов 141 тысячу долларов США.
В ходе торгов предприниматели из России, Великобритании, ОАЭ, Турции и Афганистана закупили нефтяной кокс, базовое масло и автобензин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полиэтилен высокой плотности и техническая сера (ГК «Туркменгаз») стали предметом сделок бизнесменов из России, Узбекистана и Афганистана, а пластиковая тара – представителей деловых кругов ОАЭ.
Помимо этого, коммерсантам из России, США, ОАЭ, Турции, Сербии, Киргизии и Эстонии были реализованы экстракт солодкового корня, хлопчатобумажная пряжа, мебельная вата.
За манатные средства предприниматели Великобритании, ОАЭ, Казахстана и Китая приобрели хлопчатобумажную пряжу на сумму около 4 миллионов манатов.
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