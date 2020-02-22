Президент Туркменистана принял участие в открытии главной мечети Лебапской области

Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Туркменабат – административный центр Лебапского велаята (области), где принял участие в торжественной церемонии открытия главной мечети региона.

Храм, закладка которого состоялась в июне 2015 года при участии главы государства, стал украшением архитектурного облика города. Здания нового комплекса расположены на площади 5 гектаров и возведены с применением современных строительных и отделочных материалов. Архитектурный комплекс также включает четыре минарета, отделанных оригинальными элементами декора. В двухэтажном здании мечети расположен молельный зал на 3 тысячи мест. Также в храмовом комплексе построены специальное здание для проведения саадака (жертвоприношений), гостиница для паломников, автостоянка и другие объекты.

На церемонии открытия муфтий Туркменистана прочитал молитву о благополучии страны, единстве и сплоченности народа. По завершении молитвы туркменский лидер передал новой мечети отправленную ему из Мекки исламскую реликвию – полотно с начертанной на нем надписью Каабы.

В мечети также был выставлен священный теперрик – дар-благословение, подаренный главе государства во время паломничества к мусульманским святыням Саудовской Аравии. С открытием главной областной мечети верующие Лебапского велаята получили возможность поклониться исламским реликвиям.

Затем муфтий страны и главный имам Лебапского велаята ознакомили Гурбангулы Бердымухамедова с обустройством храма и его архитектурными особенностями. После этого туркменский лидер направился в здание, предназначенное для ритуальных трапез. Здесь по случаю знаменательного события глава государства дал садака за счет авторских гонораров, полученных за написанные им книги. Глава государства поздравил всех с открытием в Лебапском велаяте новой мечети, возведенной в соответствии с древними традициями зодчества и современными архитектурными тенденциями.

Президент подчеркнул, что туркменский народ сумел сквозь века пронести и сохранить свои национальные традиции, обычаи и культурные ценности. «Открытие новой мечети в Лебапском велаяте – еще одно свидетельство продолжения и развития исконных национальных традиций и обычаев», – сказал глава государства.

В этот же день в новой мечети был совершена совместная джума-намазы (пятничная молитва) при участии муфтия страны, имамов города Ашхабада и всех пяти велаятов Туркменистана.

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