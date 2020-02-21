В Туркменистане за четыре года намечено построить сеть производственных предприятий

В Туркменистане в ближайшие годы намечено построить сеть промышленных и производственных предприятий. Соответствующее постановление на заседании туркменского правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Министерству промышленности и строительного производства Туркменистана обеспечить строительство промышленных и производственных объектов в 2020-2023 годах. Согласно постановлению, вышеназванному министерству поручено провести международные тендеры по отбору подрядчиков для возведения данных объектов.

В этом ряду – строительство вторых очередей Бахарденского и Лебапского цементных заводов госпредприятия «Tуркменцемент», что позволит довести их мощность до 1 миллиона тонн цемента в год.

Помимо этого, в Бахарденском районе планируется построить завод по производству керамической плитки и сантехнических фаянсовых изделий, в Геоктепинском районе – стекольный завод мощностью 100 тонн продукции в сутки, а в городе Дашогузе — завод по изготовлению керамической посуды. Также в числе намеченных к строительству объектов – предприятие по производству арматурного проката мощностью 150 тысяч тонн в год.

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