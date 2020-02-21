В Туркменистане утверждена программа оказания помощи Афганистану в 2020-2022 годах

В Туркменистане утверждена трехлетняя программа оказания гуманитарной помощи Афганистану. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документом утверждена программа оказания Туркменистаном гуманитарной помощи Исламской Республике Афганистан в 2020-2022 годах.

На заседании было отмечено, что Туркменистан регулярно оказывает поддержку афганскому народу в социально-экономическом восстановлении страны, строит объекты социального назначения, в том числе медицинские и образовательные учреждения, поставляет электроэнергию по льготным тарифам, принимает на обучение в туркменских вузах афганских студентов и отправляет гуманитарные грузы.

Новая трехлетняя программа оказания гуманитарной помощи Афганистану предусматривает строительство ряда новых социальных объектов, реализацию проектов в области здравоохранения, продолжение сотрудничества в сфере образования и т. д.

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